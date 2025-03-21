شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 21-3-2025.. يسجل 65.87 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الجمعة 21-3-2025 ، ليسجل فى البنك المركزي 65.39 جنيه للشراء، و65.59 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.35 جنيه للشراء، 65.87 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.35 جنيه للشراء

65.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.42 جنيه للشراء.

65.88 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.45 جنيه للشراء.

65.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.40 جنيه للشراء

65.87 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.40 جنيه للشراء

65.87 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.67 جنيه للشراء

66 جنيه للبيع



