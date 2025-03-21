شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: الموازنة الجديدة تدعم المرأة بمبادرات أكثر لتمكينها اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

قام أحمد كجوك وزير المالية، بتكريم الأمهات المثاليات ورائدات العمل بوزارة المالية ، مؤكدًا أننا نستلهم من كل أم مصرية الإرادة الصلبة، وروح التحدى والتفاني والبذل والعطاء المتجدد، والعمل المتواصل بإخلاص ومثابرة؛ للإسهام الفعال فى بناء الأسرة المصرية، ومؤسسات وطننا الغالى، لافتًا إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من الكفاءات النسائية المشرفة، التى تجسد مثالاً جيدًا لرائدات العمل، والسيدات المؤثرات فى مواقع صنع القرار، وهى كلها أمور تسهم وتساند جهود تحقيق الانضباط المالى والاقتصادي.

وأضاف، أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر دعمًا ومساندة للمرأة المصرية، بمبادرات أكثر استهدافًا لتمكينها اقتصاديًا.

قال كجوك: «فى كل يوم، تتجدد مشاعر الاعتزاز بالأم المصرية.. رمز العطاء الخالد بأسمى معاني الإخلاص والرحمة والإيثار والتضحية.. وكلمة السر فى بناء الحضارة التى تُشع بطاقات أمل ملهمة فى غد أفضل، وتحفظ بنيان المجتمع فى ظل ما يشهده من تحديات ومتغيرات متسارعة، قد تعصف بكيان الأسرة لولا ما تغرسه فيها من قيم أخلاقية سامية، تُمثل حصنًا مجتمعيًا منيعًا، يتربى بين جنباته جيل واعد وقادر على تحمل المسئولية الوطنية».

والمكرمات من الأمهات المثاليات بقطاع «الوكيل الدائم» هن: سميحة فتوح شعبان، وغادة محمد سليمان، ومرفت حسين إبراهيم، وسهام عصام الدين عباس، وسحر بدوى أحمد، وناهد عبد الحميد حسين، ونوال أحمد على سيد، وزينب فوزى أحمد، وداليا مصطفى محمد عبد ربه، وهانم عبد الرؤف السيد، ومنى سالم محمد نويفل، وهبة محمد على الشعراوى.

ومن قطاع «الموازنة العامة»: سهام شافعى عثمان، ومن قطاع «نظم المعلومات»: هند عبد الوهاب احمد عثمان، ومن قطاع «الحسابات الختامية»: منى أنور عبدالله سعيد، ومن «الأمن والعدالة»: أمل حسنى ناشد، ومن قطاع «التمويل»: إحسان حسنى جميل حامد، وتريزة إبراهيم غطاس، ومن قطاع «التنمية البشرية»: أماني السيد سالم، وأمل محى الدين أنور، وأمل أحمد سالمان، وسهير فايز فرج، ومن قطاع «البنية التحتية»: ابتسام محمد سعيد عبدالرحمن، ورئيسه رسمي رزق الله، ومنال مكرم رزق الله، ومن قطاع «الحسابات والمديريات»: عواطف مصطفى بسيونى، ومنال على أحمد، وصباح محمود على، ومنال عبد المنعم عبد الرحمن، وكوثر محمود محمد، وحمدية سيد حافظ، وأمانى خطاب حامد، ومنال فاروق أحمد أحمد، وآمال محمد محمد أبو كبير، وزكية زكى أحمد، وماجدة فاروق أحمد، وهنيات شعبان إبراهيم، وآمال إمام كيلانى ، وهيام المتولى أحمد عمار، ومن مصلحة «الخزانة وسك العملة»: إحسان الديب هلال الدين، ومرفت فارس فؤاد.

والمكرمات من رائدات العمل هن: هالة أحمد فرج رئيس إدارة مركزية بقطاع التمويل، ومها أحمد عبدالحميد مدير عام بمكتب الوزير، وأمانى على عبد السلام مدير عام بمكتب الوكيل الدائم، وهناء حسنين علي مدير عام بمكتب الوكيل الدائم، وميرفت عبد الفتاح أحمد مدير عام بقطاع موازنة التنمية البشرية، وأسماء خضرى مدير عام بقطاع موازنة التنمية البشرية، وهيام على محمود مدير عام بقطاع المديريات والحسابات، وإيناس محمد عبد العليم غباشى مدير عام بقطاع نظم المعلومات، وجيهان فتحى استمالك عزيز مدير عام بقطاع الحسابات الختامية، وآمال محمد فتحى مدير عام بقطاع الأمن والعدالة، وريهام ميلاد سعد مدير مكتب نائب وزير المالية للسياسات الكلية، وعبير طه محمد مدير عام قطاع البنية التحتية، والدكتورة أمل على على عزت مدير عام بقطاع البنية التحتية.