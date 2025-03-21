شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 21-3-2025 فى البحرين يسجل 36.7 دينار للجرام عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية. في هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 36.700 دينار

-عيار 22 سجل 33.650 دينار

-عيار 21 سجل 32.125 دينار

-عيار 18 سجل 27.525 دينار

-عيار 14 سجل 21.425 دينار

-عيار 12 سجل 18.350 دينار

-الاونصة 1141.825 دينار

-الجنيه الذهب 256.975 دينار

-الأونصة بالدولار 3036.74 دولار

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، اكتسب الذهب قوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

ويهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلى، كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.