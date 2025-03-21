شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات سعر الذهب اليوم فى مصر من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات عن تفاصيل حركة سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة التي يتم تداولها حول مستويات 4300 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق.



أسعار الذهب اليوم الجمعة

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

ومن المتوقع أيضًا أن يفيد انخفاض أسعار الفائدة أسعار الذهب نظرًا لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير المدرة للعائد، وقد يدعم هذا الاتجاه إلى جانب الطلب القوي على الملاذ الآمن أسعار الذهب خلال الفترة المتبقية من العام.

من جهة أخرى واصل الذهب سلسلة مكاسبه الأخيرة، مستفيدًا من تزايد الطلب على الملاذ الآمن نتيجة انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس، وتباطؤ مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل. كما أضاف أن الرسالة العامة للفيدرالي ظلت حذرة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات ترامب.

ساهمت حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وقد سجل الذهب 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.



توقعات مستقبلية للذهب

مع استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من المخاطر. ومع ذلك، تبقى الأسعار عرضة للتغيرات السريعة بناءً على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.