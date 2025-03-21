شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 مقابل الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

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واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع.

وفي البنوك المصرية سجل سعر الدولار اليوم الجمعة الآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.