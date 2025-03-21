شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يوافق على استحواذ أفريقيا 50 على 42.9% من أسهم راية لخدمات البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الموافقة على الطلب المقدم من شركة أفريقيا 50 – تمويل المشروعات بالاستحواذ على عدد 225,597 سهم بنسبة 42.9% من أسهم شركة راية لخدمات مراكز البيانات، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 فبراير 2025.

ويختص جهاز حماية المنافسة بفحص طلبات فحص التركزات الاقتصادية المخطر بها من الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي لتقييم ما إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وإصدار قرار بالموافقة، أو الموافقة المشروطة، أو الرفض، أو عدم الاختصاص، أو حفظ الطلب بحسب كل حالة.

ومؤخرا قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلب استحواذ شركة كيه كيه أر دينو أجريجاتور على نسبة 25% من إجمالي أسهم شركة إنليف إس بي إيه وذلك من خلال شركة دينو بيدكو إس بي إيه وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها بغرض الاستحواذ، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التأثير المادي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 27 يناير 2025.