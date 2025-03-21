شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تحركات البورصة العالمية.. سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب في مصر ، تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 21 مارس 2025، بعد أن سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أمس، بسبب التطورات المتلاحقة في سوق الذهب العالمي الذي يتداول الآن حول 3040 دولاراً، وقد يستهدف عيار 21 مستويات تتخطي 4300 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب في مصر

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.



أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.



ويرجع قرار البنك الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.



ومع مراجعتهم لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام المسؤولون برفع توقعاتهم لمعدل التضخم لعام 2025 حيث يتوقع الآن أن يصل المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الفيدرالي إلى 2.7% حتى نهاية العام مقارنة مع توقعاتهم السابقة في ديسمبر الماضي البالغة 2.5%، بينما يظل المستهدف الأساسي هو الوصول بمعدل التضخم إلى 2%.