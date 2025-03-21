شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى: توطين الصناعة ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، على أهمية توطين الصناعة في مصر كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح الفقي أن التوسع في مصانع الألومنيوم والسبائك الحديدية يعد خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية في القطاعات المعدنية الهامة بجانب مضاعفة الصادرات .

وقال الفقي إن الألومنيوم والسبائك الحديدية، يمثلان أساسًا هامًا في العديد من الصناعات مثل الصناعات الهندسية والإنشاءات والطاقة.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المحلي من هذه المواد تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد ،وتوفير العملة الصعبة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن توسيع مصانع الألومنيوم و*السبائك الحديدية* سيسهم أيضًا في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث أن هذه الصناعات تتطلب عمالة ماهرة في مختلف المجالات الفنية والإدارية، كما أن هذا التوسع سيدعم الصادرات ويعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وشدد الفقي على أن الاستثمار في توطين الصناعات بمصر يساهم في تحقيق الأمن الصناعي وتقوية القدرة الاقتصادية في مواجهة التحديات المستقبلية.