شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية تتيح مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها.
وهذه الخدمات هى:
* استخراج موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.
* تجديد موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.
* تعديل موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.
* استخراج ترخيص تشغيل منشأة فندقية جديدة.
* استخراج ترخيص مؤقت لتشغيل منشأة فندقية جديدة بصفة عرضية.
* تجديد ترخيص منشأة فندقية.
* تعديل بيانات ترخيص منشأة فندقية.
* تعديل بيانات المرخص له بتشغيل منشأة فندقية.
* إيقاف مؤقت لنشاط منشأة فندقية.
* إعادة فتح منشأة فندقية أو أحد مرافقها الخدمية.
* التنازل عن ترخيص منشأة فندقية.
* إخطار بوفاة المُرخص له بتشغيل منشأة فندقية.
* تكهين فندق عائم.
* إلغاء ترخيص منشأة فندقية.
* استخراج ترخيص مدير/ مشرف لمنشأة فندقية.
* تجديد ترخيص مدير/ مشرف لمنشأة فندقية.
* نقل ترخيص مدير/ مشرف من منشأة فندقية إلى أخرى.
* إلغاء ترخيص مدير/ مشرف لمنشأة فندقية.
* استخراج ترخيص شركة إدارة فندقية جديدة.
* تعديل بيانات ترخيص شركة إدارة فندقية.
* إيقاف مؤقت لنشاط شركة إدارة فندقية.
* إلغاء ترخيص شركة إدارة فندقية.
* استخراج ترخيص مدير لشركة إدارة الفندقية.
* تجديد ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.
* إلغاء ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز