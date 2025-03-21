شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: قطاع النقل الأعلى استهلاكا للطاقة بنسبة 38% لعام 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات ميزان الطاقة لعام 2022/2023، عن وصول إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الإستهلاك الأعلى وفقاً للقطاع هو استهلاك قطاع النقل بنسبة 38٪، وكان استهلاك قطاع الصناعة بنسبة 27٪ وقطاع المنازل بنسبة 21٪ وأخيراً قطاع أخري بنسبة 14٪ ويتضمن التجارة والخدمات والزراعة والمنشأت الحكومية.

ويوضح وضع الطاقة في مصر التغيرات في كل من الإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية لكافة أنواع الطاقة.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إجمالي إمدادات الطاقة بنحو 92057 ألف طن مكافئ نفط وكان الغاز الطبيعي الأكبر في المنتجات بنسبة 53٪ ويليه في المرتبة الثانية زيت النفط الخام والمنتجات البترولية بنسبة 41٪ بينما بلغت المنتجات الأخرى نسبة 6%.

وسجل الاستهلاك النهائي للطاقة 58646 ألف طن مكافئ نفط، وكان الأعلى الإستهلاك وفقاً للمنتجات للمنتجات البترولية والذي وصل إلى حوالي نصف الاستهلاك النهائي للطاقة بنسبة قدرها 49% ويليه في المرتبة الثانية الكهرباء والتي وصلت إلى 25% ثم الغاز الطبيعي بنسبة 21٪ من اجمالي الاستهلاك بينما بلغ استهلاك باقي المنتجات 5%.

وجاء إجمالي استهلاك الطاقة الأولية حوالي 83727 ألف طن مكافئ نفط، وكان أعلي استهلاك من الطاقة الأولية من نصيب الكهرباء بنسبة 42٪، يليها استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 39%، واستهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15%، وكان نصيب الوقود الحيوي والمخلفات من الاستهلاك الاولي للطاقة حوالي 2%، وكذلك الفحومات والكوك بنسبة 2% ايضاً.

وكان إجمالي صادرات الطاقة الكهربائية حوالي 107 ألف طن مكافئ نفط، لعام 2022/2023 بينما بلغت إجمالي الصادرات عام 2021/2022 حوالي 137 الف طن مكافيء نفط بنسبة انخفاض قدرها 21.9%، كما بلغت الواردات من الطاقة الكهربائية عام 2022/2023 حوالي 8 الف طن مكافيء نفط دون تغير عن عام 2021/2022.