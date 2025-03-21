شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إطلاق خدمات الجيل الخامس خلال النصف الأول من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن إطلاق خدمات الجيل الخامس لشركات المحمول الأربع في مصر سيتم خلال النصف الأول من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الاتصالات، ودعم متطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير خلال حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستوفر سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركات لضمان جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذه التقنية، بما يعزز من قدرة مصر التنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار طلعت إلى أن إطلاق الجيل الخامس يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الاتصالات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمارات التكنولوجية.