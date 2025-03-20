شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ4903 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيها.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.



