شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 20-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-3-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مال تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مال تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.59%، والعرب على 5.56%، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 127.4 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 359 ألف جنيه، 88 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 55.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11.7 ألف سهم، 150 سهم، 15.2 ألف سهم، 80.8 مليون سهم، 510 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 10 آلاف سهم، 5117 سهمًا،

فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والسويدي إليكتريك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 164.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 229.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 198.3 مليون سهم، 80.5 ألف سهم، على الترتيب.

أسهم خزينة

أعلنت شركات جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 90 ألف سهم، والثانية 2.15 مليون سهم، والثالثة 778 ألف سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 666.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقابل 483.3 مليون جنيه خلا الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 131.2 مليون جنيه مقارنة مع 74.6 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 585 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 28.1 مليون جنيه مقارنة مع 60 مليون جنيه بنسبة انخفاض 53%.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 2.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 4.8%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26.07%.