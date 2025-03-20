شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مركز البيانات التبادلى بشركة القناة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح اليوم الخميس، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرافقه اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية ثلاثة مراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين (مركز البيانات التبادلى ، ومركز خدمة المستثمرين ، ومركز الطباعة والإصدار) وذلك في إطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والاهتمام الذى يوليه القطاع للالتزام بمعايير الجودة للخدمات المقدمة للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء في شركات التوزيع والحد من شكاوى المواطنين، واستمراراً للجولات الميدانية والزيارات لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.





استمع الدكتور محمود عصمت إلى عرض توضيحي قدمه المهندس سامى أبو وردة رئيس الشركة، حول آلية عمل المراكز الثلاث، أوضح أن مركز البيانات التبادلى بشركة القناة والمتصل بمركزي بيانات شركة القناة لتوزيع الكهرباء يعمل كاحتياطى لمركز البيانات الرئيسى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حالة الطوارئ، ويعتبر مركز خدمة المستثمرين أول مركز متخصص من نوعه في وزارة الكهرباء، وتم إنشاؤه مطابقا للهوية البصرية الموحدة، ويعمل من خلال عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومجهزة للتعامل والرد علي كافة الإستفسارات وتنفيذ المهام المطلوبة طبقا للوائح المنظمة، وكذلك مركز الطباعة والإصدار الذي يضم أحدث ماكينات الطباعة وفقا لأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية، ويقوم بالوفاء بكافة متطلبات شركة القناة من المطبوعات، والوفاء بكافة احتياجات الشركات الشقيقة والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بجودة متميزة و بأسعار أقل من السوق المحلية، كما يوفر التأمين الكامل لكافة البيانات الخاصة بالإصدار بجودة فائقة.





شارك الدكتور محمود عصمت العاملين إفطارهم المجمع، وأجرى حوارا مفتوحا معهم أكد خلاله أن إنشاء مراكز البيانات يتم طبقاً لأحدث المواصفات الفنية العالمية وتتضمن كافة وسائل ضمان الحماية والأمان والسرية لكافة البيانات والاستمرارية والمركزية ، وتم تجهيز هذه المراكز بأحدث وسائل مكافحة الحرائق باستخدام الأساليب العلمية والأجهزة ونظم الاتصالات والتبريد المتقدمة، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة ، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.

أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام للمواطنين ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك.



وقال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مؤكداً حرصه الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى وسرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المشتركين عبر قنوات الشكاوى المخصصة لذلك، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعامل الإيجابي والفعال مع كافة الشكاوى والوقوف على أسبابها لحلها وتفادي تكرارها فى المستقبل.

وأكد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، مشيراً إلى دور شركات توزيع الكهرباء كواجهة للقطاع وحلقة الوصل المباشر مع المواطنين وأن شركات التوزيع تعكس حجم الجهود المبذولة فى قطاع الكهرباء.