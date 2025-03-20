شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: فصل النقل عن القابضة ماليا وإداريا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر صدر منذ 6 سنوات ولم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن هذا القرار طوال هذه السنوات، كاشفا أنه تم الاستعانة باستشارى متخصص لحصر الأصوال والممتلكات منذ ما يقرب من 4 اشهر.

وأضاف عصمت خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة وبحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ماليا و إداريا سيتم بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري.

وينص القانون رقم 70 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وبشأن اشتراك الشركة القابضة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في القيام ببعض الأعمال، على أن تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.