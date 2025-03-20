شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الارتفاع الكبير.. تطورات حركة سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب في مصر يسجل ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، حيث تقترب الأسعار من حاجز 4300 جنيه لعيار 21 خلال التعاملات المسائية، و هذا الارتفاع يأتي في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغت أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيها.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

يُعتبر هذا الارتفاع في أسعار الذهب نتيجة لتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي. هذا الإجراء عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المنشورة قابلة للتغيير على مدار الساعة، حيث يتم إضافة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة، بالإضافة إلى تأثرها بالتطورات في السعر الفوري للذهب عالميًا.