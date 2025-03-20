شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها السيارات والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 2.8%، 2.2%، 2.1%، على الترتيب، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، وقفز قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، 0.7%، على التوالي.

وزاد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 0.4%، 0.3% على التوالي، ونما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.4%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ونزل قطاعا السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مال تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.59%، والعرب على 5.56%، واستحوذت المؤسسات على 31.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 127.4 مليون جنيه، 78.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 359 ألف جنيه، 88 مليون جنيه، 62.5 مليون جنيه، 55.4 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة.