وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ أسوان ويشارك العاملين بشركة "كيما" الإفطار الرمضانى

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المهندس محمد شيمي: العاملون عنصر أساسي في نجاح منظومة الإنتاج والتطوير.. ونحرص على تنمية مهاراتهم وتوفير بيئة عمل مناسبة

خلال زيارته لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وعددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع العاملين، حيث استمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم، وأكد على أهمية العنصر البشري باعتباره الأساس في نجاح منظومة الإنتاج والتطوير، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف القطاعات داخل الشركة. كما شدد على تحسين بيئة العمل وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن الوزارة تدعم كافة الجهود التي من شأنها رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاجية.

أوضح المهندس محمد شيمي أن شركة كيما تعد أحد الصروح الصناعية العملاقة، مشيرا إلى دعم مشروعات التطوير والتحديث داخل "كيما"، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكدا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات الحيوية، ومن بينها صناعة الأسمدة، نظرًا لأهميتها في دعم قطاع الزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

و أكد الوزير الحرص على تطوير مهارات العاملين وتحسين بيئة العمل، موضحا أن نجاح أي منشأة صناعية يعتمد بالأساس على كوادرها البشرية، وحث العاملين على مواصلة العمل الجاد لدعم مشروعات التطوير وتحقيق معدلات إنتاج أعلى بما يتناسب مع الطموحات المرجوة.

كما شارك المهندس محمد شيمي العاملين في مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقامتها الشركة، بحضور المحافظ ونواب البرلمان وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كيما ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع العاملين في مختلف الشركات التابعة.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشركة كيما باعتبارها من أكبر الصروح الصناعية التي ساهمت في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ، مقدماً شكره للعاملين بالشركة لما يبذلونه من جهود للحفاظ على هذا النموذج الناجح لمنظومة قطاع الأعمال الذى نفتخر به لما تحققه من إضافة حقيقة للصناعة المصرية والإقتصاد القومى، وخاصة أنه يأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي تشهدها مصرنا الحبيبة فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن الخدمات المجتمعية العديدة التى تقدمها الشركة لأبناء المجتمع الأسوانى.