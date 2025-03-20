شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20-3-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4290 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل أسعار الذهب في مصر متأثرة بتوجهات السوق العالمية، حيث تؤثر قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيها.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.



وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.