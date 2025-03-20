شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 أمام الجنيه.. سجل 50.52 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالخميس، 20 مارس 2025 08:00 م
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الخميس، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.
واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
50.52 جنيه للشراء.
50.62 جنيه للبيع.
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