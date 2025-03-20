شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: صيف 2025 بدون تخفيف أحمال ونستعد للتعامل مع أى مستجدات والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن أزمة تخفيف الأحمال الناتجة عن نقص الوقود التى كانت تمر بها البلاد العام الماضى انتهت ولن تعود، قائلا "رئيس الوزراء وعد منذ سبتمبر الماضي بعدم تكرار تخفيف الأحمال ونحن ملتزمون بتطبيق هذا القرار".

وأضاف عصمت، خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح مركز خدمة العملاء بشركة القناة لتوزيع الكهرباء ، أن هناك تنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، لافتا إلى أن الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة حاليا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أى مستجدات على الشبكة.

وقال عصمت إن الأسبوع المقبل سيتم عقد اجتماع بمجلس الوزراء مع الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.