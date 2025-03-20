شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يسجل ارتفاعًا قياسيًا.. ما آخر التطورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تقترب من حاجز 4300 جنيه لعيار 21 خلال التعاملات المسائية، وذلك في ظل التقلبات المستمرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس. وجاءت الأسعار كالتالي:

- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيها.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.



الذهب العالمي يسجل مستويات قياسية

على الصعيد العالمي، سجل الذهب مستويات قياسية جديدة اليوم الخميس، مدعومًا بتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي. هذا الإجراء عزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المنشورة قابلة للتغيير على مدار الساعة، حيث يتم إضافة رسوم المصنعية والضرائب والدمغة، بالإضافة إلى تأثرها بالتطورات في السعر الفوري للذهب عالميًا.

شهدت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا بنسبة 27% خلال العام 2024، وهي أكبر زيادة منذ عام 2010. ويعزى هذا الارتفاع إلى اتجاه المستثمرين لاستخدام الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية، بالإضافة إلى خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

لعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في زيادة الطلب على الذهب، حيث اشترت أكثر من 1000 طن من المعدن النفيس للعام الثالث على التوالي في 2024. ويأتي البنك المركزي البولندي في صدارة المشترين بعد أن أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.

ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 0.25% ليصل إلى 30.31 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,057.21 دولار خلال الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,054.10 دولار.

يُذكر أن أسعار الذهب تظل عرضة للتغيرات السريعة بناءً على العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعلها واحدة من أكثر الأدوات المالية حساسية للتقلبات.