شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.24% خلال ثالث أسبوع فى شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 31677.58 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، للأسبوع الثالث على التوالي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 8922.57 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338.67 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 39563.01 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 10.28% ليغلق عند مستوى 11024.36 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 3.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 406.4 مليار جنيه إلى 409.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.704 تريليون جنيه إلى 1.710 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.4%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 696.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.174 مليار ورقة منفذة على 534 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 415.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.370 مليار ورقة منفذة على 489 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 3.36% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.64%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 892.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 149.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.9 مليار جنيه، بحجم تداول 3.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 243.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 17.6 مليار جنيه بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 392.6 ألف عملية.