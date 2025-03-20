شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب فى مصر 25 جنيها اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم الخميس، حيث انخفض سعر الجرام بمقدار 25 جنيهًا مقارنة بأسعار الأمس.

ووفقًا للبيانات الواردة من "سوق الذهب"، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4891.43 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر 4280 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3668.57 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2853.33 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في السوق:

- عيار 24 نحو 4891.43 جنيه

- عيار 12 نحو 4280 جنيهًا

- عيار 18 نحو 3668.57 جنيه

- عيار 14 نحو 2853.33 جنيه

وتأتي هذه الانخفاضات في أسعار الذهب في ظل حالة من التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، حيث يتأثر سعر الذهب بعدة عوامل، منها سعر الدولار والتضخم والطلب والعرض.

أسعار شراء الجنيه الذهب والأونصة

وفيما يتعلق بأسعار شراء الجنيه الذهب والأونصة، فقد سجلت الأونصة 152,123 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 34,240 جنيهًا بدون مصنعية.

توقعات السوق:

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تشهد مزيدًا من التقلبات في الفترة المقبلة، وذلك في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.

ينصح خبراء الاقتصاد المستثمرين في الذهب بمتابعة الأسعار عن كثب واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على تحليل دقيق للمعطيات المتاحة.



