شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 20-3-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 20 مارس 2025 12:52 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى منتصف تعاملات اليوم الخميس 20-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.54 جنيه للشراء، و65.74 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.56 جنيه للشراء، 65.93 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.42 جنيه للشراء.
65.88 جنيه للبيع.
65.42 جنيه للشراء.
65.88 جنيه للبيع.
65.40 جنيه للشراء.
65.87 جنيه للبيع.
65.90 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
65.40 جنيه للشراء.
65.87 جنيه للبيع.
65.67 جنيها للشراء.
66 جنيها للبيع.
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