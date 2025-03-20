الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 20-3-2025 فى البنوك المصرية

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تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 20-3-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الخميس، 20 مارس 2025 12:52 م

تراجع سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى منتصف تعاملات اليوم الخميس 20-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.54 جنيه للشراء، و65.74 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.56 جنيه للشراء، 65.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.42 جنيه للشراء.
65.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.42 جنيه للشراء.
65.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.40 جنيه للشراء.
65.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى 65.43 جنيه للشراء.

65.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.40 جنيه للشراء.
65.87 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.67 جنيها للشراء.
66 جنيها للبيع.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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