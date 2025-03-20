شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20-3-2025 تراجع طفيف فى منتصف التعاملات بـ البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.54 جنيه 50.63 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.



