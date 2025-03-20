الاقتصاد

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضان

الخميس، 20 مارس 2025 12:14 م

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20-3-2025 تراجع طفيف فى منتصف التعاملات بـ البنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.54 جنيه 50.63 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم الخميس في منتصف التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

 


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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