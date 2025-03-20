شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 31618 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 39448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13906 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 8922 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12343 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 3382 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10975 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومصر للأسواق الحرة، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وحق اكتتاب شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو-3، والاستثمار العقاري العربي-اليكو.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) عدد 155 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.895 مليون وثيقة بدلا من 2.050 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 11.7 ألف سهم، 150 سهم، 15.2 ألف سهم، 80.8 مليون سهم، 510 سهمًا، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 10 آلاف سهم، 5117 سهمًا،

فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، والسويدي إليكتريك، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وكونتكت المالية القابضة، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 164.1 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 229.1 ألف سهم، 500 ألف سهم، 198.3 مليون سهم، 80.5 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركات جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 90 ألف سهم، والثانية 2.15 مليون سهم، والثالثة 778 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 666.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقابل 483.3 مليون جنيه خلا الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 131.2 مليون جنيه مقارنة مع 74.6 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 585 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 28.1 مليون جنيه مقارنة مع 60 مليون جنيه بنسبة انخفاض 53%.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 2.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 4.8%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26.07%.