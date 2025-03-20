شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمرو يشترى 80 مليون سهم فى شركة كونتكت بـ333.9 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، شراء المساهم حازم عمرو موسى عدد 80.85 مليون سهم بسعر 4.13 جنيه بقيمة إجمالية 333.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 0.1874% إلى 6.942%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

فيما باع المساهم Consolidated financial holding عدد 198.3 مليون سهم بشركة كونتكت المالية القابضة بسعر 4.13 جنيه بقيمة إجمالية 819.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 58.58% إلى 42.01%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

وتواجه شركة كونتكت المالية القابضة، حملة استقالات أبرزها استقالة كريم محي الدين حسين محمد، من عضوية مجلس الإدارة، واستقالة الرئيس التنفيذي سعيد زعتر، والذي تولى هذا المنصب منذ تأسيس الشركة منذ 24 عامًا.

تراجع سهم شركة كونتكت المالية القابضة، بنسبة 0.94% خلال تعاملات شهر فبراير، ليصل سعر السهم إلى 4.210 جنيه، وسط أحجام تداول متدنية بلغت 2.9 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون جنيه عبر تنفيذ 690 عملية.