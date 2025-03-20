شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.52 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.51 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي إلى: 1350 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.52 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.54 جنيه للبيع، و13.40 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 13.52 جنيه للبيع، و13.40 جنيه للشراء.
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