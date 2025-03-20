شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، داخل البنوك المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.52 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك مصر، إلى: 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، 13.51 جنيه للبيع، و13.42 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي إلى: 1350 جنيه للبيع، و13.45 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، 13.50 جنيه للبيع، و13.43 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.52 جنيه للبيع، و13.50 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.54 جنيه للبيع، و13.40 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بنك قطر الوطني، 13.52 جنيه للبيع، و13.40 جنيه للشراء.