شكرا لقرائتكم خبر عن مليارديرات العالم يخرجون من فبراير بخسائر ثقيلة.. من أكبر خاسر؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذهب مراقبون إلى إن شهر يناير الماضي كان بمثابة شهر العسل بالنسبة للمليارديرات الذين شهدوا ارتفاع ثرواتهم بمليارات الدولارات كل يوم فيه، إلا إنه وبعد شهر واحد انتهى الحلم بشكل مفزع في فبراير، حيث بدأت ثرواتهم الصافية في الانحدار والتراجع الكبير، وفق ما ذكر موقع "فورتشن".

وكان المليارديرات يزدادون ثراءً بمقدار 10 مليارات دولار كل يوم تقريباً في يناير، لكن بعد شهر واحد فقط خسر إيلون ماسك أغنى رجل أعمال في العالم وجيف بيزوس ولاري إليسون ومارك زوكربيرج ما مجموعه 138 مليار دولار. ثروات مليارديرات العالم على مدار شهر يناير، أشارت التقديرات إلى أن أغنى أغنياء العالم شهدوا زيادة في ثرواتهم بمقدار 314 مليار دولار وهو رقم يعادل تقريبًا الراتب الإجمالي لـ 15 مليون عامل.

لكن بالنسبة للعديد من رجال الأعمال من المليارديرات، من إيلون ماسك ومارك زوكربيرج إلى جيف بيزوس ولاري إليسون، فإن هذا الارتفاع لم يدم طويلاً فمكاسبهم بدأت تتلاشى بالفعل. ثروة ماسك.. هبوط مرعب جاء مؤشر بلومبرج للمليارديرات مليئًا بالأرقام السلبية حيث تعرض أغنى قادة بالعالم في مجال التكنولوجيا والاستهلاك والصناعة لضربة قاسية.

في بداية فبراير، بلغت ثروة ماسك الصافية نحو 433 مليون دولار لكنها بلغت في الوقت الحالي رقمًا أقل بكثير في هبوطٍ مرعب.

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وصل الرقم الصافي لثروة إيلون ماسك نحو 349 مليار دولار بينما انخفضت ثروة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" من 243 مليار دولار إلى 232 مليار دولار في نفس الفترة ولكن بنسبة خسارة أقل من ماسك بكثير بينما خسر لاري إليسون نحو 9 مليارات دولار. مليارديرات التكنولوجيا الأكثر تضرراً وقالت إيما بورلي الكاتبة والمراقبة لتحركات الأسواق والثروات، إن مليارديرات التكنولوجيا على وجه الخصوص الذين يشكلون الكتلة والنواة الصلبة لأغنى أغنياء العالم يعيشون حالة من الخسارة والتدهور في ثرواتهم. "ديب سيك".. أحد أقوى الأسباب يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته شركة "ديب سيك" حيث هزت الشركة الصينية الأضعف في مجال التكنولوجيا السوق الأمريكي والدولي ما أثار ذهول المنافسين مثل ميتا وأثار الثناء من الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانج.

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أدى نموذج آر 1 الثوري منخفض التكلفة من ديبسييك إلى مسح مليارات الدولارات من سوق الأسهم بما يقرب من 100 مليار دولار من الثروة. ملياردير "إنفيديا" يتحسر كان صعود شركة الذكاء الاصطناعي على الهيمنة السوقية لشركة إنفيديا هو الأشد وطأة فقد شهد جينسن هوانج اختفاء 600 مليار دولار من القيمة السوقية لشركته.

وأشارت بلومبرج إلى ذلك باعتباره أحد أكبر الانخفاضات في الأسهم الأمريكية في تاريخ السوق حيث تسببت منتجات ديبسيك في بيع أسهم إنفيديا بينما خسر هوانج نفسه أكثر من 20 مليار دولار وانخفض صافي ثروته إلى 103 مليار دولار. تراجع ثروات المليارديرات وبشكل جماعي، تشير التقديرات إلى أن ديبسيك DeepSeek قد محت ما مجموعه 94 مليار دولار من جيوب أغنى أغنياء العالم وبخاصة قادة التكنولوجيا.

وسجل لاري إليسون خسارة شخصية قدرها 27.6 مليار دولار حيث انخفض من ثالث إلى خامس أغنى شخص في العالم بعد انخفاض أسهم "أوراكل" بنسبة 14%.

كما خسر مايكل ديل 12.4 مليار دولار إلى جانب خسارة ماسك 5.3 مليار دولار وانخفض صافي ثروة مؤسس "جوجل" لاري بيج 6.3 مليار دولار وتكبد مستثمر "جوجل" أندرياس فون بيتشولشيم انهيارًا بقيمة 5.4 مليار دولار. ماذا يعني ذلك للأثرياء؟ مع أن هذه الأرقام قد تكون صادمة بالنسبة للشخص العادي، فإنها بالنسبة للقِلة الأكثر ثراءً لا تمثل سوى ثغرة صغيرة في ثرواتهم.

ورغم أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم خسر ما يقرب من 90 مليار دولار هذا العام فإنه لا يزال يتربع على عرش أصحاب صافي الثروات العالمية.