شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التكنولوجيا تتجه نحو الطاقة النووية لتطوير الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في اتجاه توسعي نحو الطاقة المستدامة، أكدت شركات التكنولوجيا الكبرى في أمريكا والعالم جوجل وميتا وأمازون على تعاونهم لتعزيز استخدام الطاقة النووية بحلول عام 2050، وفق ما ذكر موقع دبليو إن إن. اتجاه نحو الطاقة النووية قالت الشركات موخرا إنهم يدعمون الجهود الرامية إلى مضاعفة استخدام الطاقة النووية على مستوى العالم ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2050.

وقّعت شركات التكنولوجيا تعهدًا، اعتُمِد لأول مرة في ديسمبر 2023 من قِبَل أكثر من 20 دولة بما فيها الولايات المتحدة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

ودعمت مؤسسات مالية منها بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي، هذا التعهد العام الماضي.

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ورغم أن هذا التعهد غير ملزم، إلا أنه يسلط الضوء على الدعم المتزايد لتوسيع نطاق الطاقة النووية بين الصناعات الرائدة والتمويل والحكومات. شركات التكنولوجيا الكبرى تُعدّ أمازون وجوجل وميتا محركاتٍ فاعلة وموجهة للأسواق نحو رفع أهمية الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وفي العالم وذلك لحاجتها إلى مولدات كهرباء قوية لن تتأتى إلا من خلال مولدات عملاقة وذات طاقة لامحدودة وهو الأمر الذي توفره الطاقة النووية خدمة لمراكز الذكاء الاصطناعي.

ويتجه قطاع التكنولوجيا نحو الطاقة النووية بعد أن خلص إلى أن مصادر الطاقة المتجددة وحدها لن تُوفر طاقةً كافيةً وموثوقةً لتلبية احتياجاته من الطاقة. استثمارات أمازون وجوجل أعلنت أمازون وجوجل في أكتوبر الماضي عن استثمارات للمساعدة في إطلاق مفاعلات نووية صغيرة وهي التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير والتي تأمل الصناعة أن تقلل من التكلفة والجداول الزمنية التي صارت عبء عليها فيما يخص الذكاء الاصطناعي.

أصدرت شركة "ميتا" دعوة في ديسمبر للمطورين النوويين لتقديم مقترحات لمساعدة الشركة التقنية على إضافة ما يصل إلى أربعة جيجاواط من الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة.

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تم التوقيع على تعهد من قبل رابطة الطاقة النووية العالمية على هامش مؤتمر"سيرا ويك" الذي تنظمه شركة "إس آند بي جلوبال" للطاقة في هيوستن. تطوير الذكاء الاصطناعي قالت لوسيا تيان رئيسة قسم تقنيات الطاقة النظيفة وإزالة الكربون في "جوجل": "نفخر بتوقيع تعهد يدعم مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، إذ ستلعب الطاقة النووية دورًا محوريًا في بناء مستقبل طاقة موثوق وآمن ومستدام وستواصل جوجل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا لتسريع تسويق التقنيات النووية المتقدمة التي يمكنها توفير الطاقة النظيفة على مدار الساعة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتطوير الذكاء الاصطناعي حول العالم". تلبية احتياجات الطاقة بينما قال براندون أوير رئيس قسم الطاقة والمياه في الأمريكتين في "أمازون ويب سيرفيسز": "سيكون تسريع تطوير الطاقة النووية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز أمننا وتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية والتصدي لتغير المناخ. تدعم أمازون تعهد الرابطة النووية العالمية، وتفخر باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي في مشاريع وتقنيات الطاقة النووية، وهو جزء من التزامنا الأوسع بتعهد المناخ لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2040".

تُشكّل الطاقة النووية حاليًا 9% من كهرباء العالم من 439 مفاعلًا نوويًا عاملًا. ومن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على الطاقة بنحو 4% سنويًا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.