شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثناء الوحيد.. هل يعفي ترامب كوريا الجنوبية من الرسوم الجمركية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن وزير التجارة طلب من نظيره الأمريكي إعفاء البلاد من الرسوم الجمركية المتبادلة إذا دخلت حيز النفاذ في أبريل، حيث يمكن أن تصبح البلاد الاستثناء الوحيد من رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. استثناء كوريا الجنوبية من الرسوم خلال زيارته إلى واشنطن الأسبوع المنصرم، التقى وزير التجارة الكوري الجنوبي تشيونج إن كيو مع الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرين، وأكد له أن كوريا الجنوبية لا ينبغي أن تتلقى معاملة غير مواتية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين اعتبارًا من الثاني من أبريل.

اقرأ أيضاً: كندا تهدد بـ"رد فوري" على الرسوم الجمركية الأمريكية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد ترامب كوريا الجنوبية بشدة بسبب تطبيقها تعريفات جمركية مرتفعة على أمريكا.

وقال إن الرسوم الجمركية التي فرضها حليف الولايات المتحدة في آسيا أعلى بأربع مرات من الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة. تعريفات كوريا الجنوبية اعترضت سيول على الرأي الذي قال به ترامب، متعللة بالقول إنه اعتبارًا من عام 2024 بلغ معدل التعريفات الجمركية الفعلي لكوريا الجنوبية على الواردات الأمريكية 0.79 % وذلك عملًا باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وقالت وزارة التجارة الكورية :إن "الجانبين اتفقا على أنهما سيواصلان المناقشات سعيا لتحقيق تقدم بناء ومفيد للطرفين بشأن التدابير الجمركية وغير الجمركية في المستقبل أيضا". مفاوضات بين كوريا وترامب أمر الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانج موك الذي قال إن سياسات ترامب السائرة بمبدأ أمريكا أولا تستهدف سيول أيضًا، الحكومة بالتواصل بشكل أكثر نشاطا مع الإدارة الأمريكية لحل أي سوء تفاهم بشأن الرسوم الجمركية.

اقرأ أيضاً: ترامب يفي بوعوده.. رسوم جمركية تهز الأسواق العالمية

أثار ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من مارس بأن كوريا الجنوبية تفرض رسوما جمركية أعلى بأربع مرات من الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة جدلا حول دقته فضلا عن المخاوف بشأن النية المحتملة وراء هذا التصريح، وفق ما ذكرت صحيفة ذا كوريا هيرالد. رابع اقتصاد في آسيا أثار استهداف ترامب لكوريا الجنوبية مخاوفَ صانعي السياسات والشركات الكوريين بأن يكون رابع أكبر اقتصاد في آسيا هو التالي في قائمة "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي يفرضها الرئيس الأمريكي.

لم يُقدّم ترامب أي تفاصيل حول مصدر أرقام تعريفاته الجمركية مع ذلك يقول المراقبون إن كلماته قد تكون مبنية بشكل خاطئ على تعريفات الدولة الأكثر رعاية - وهي معدلات التعريفات الجمركية القياسية التي تفرضها الدول على الواردات من الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التجارة العالمية ما لم يكن هناك اتفاق تعريفات تفضيلية مثل اتفاقية التجارة الحرة. العلاقات بين أمريكا وكوريا يبلغ معدل تعريفة الدولة الأكثر رعاية في سيول 13.4%، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعدل الأمريكي البالغ 3.3% لكن هذا لا ينطبق على الولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية تجارة حرة مع كوريا منذ عام 2012 وتخضع لتعريفات جمركية تفضيلية.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والولايات المتحدة ألغت كلٌّ من كوريا والولايات المتحدة الرسوم الجمركية على معظم السلع.

واعتبارًا من عام 2024، بلغ معدل الرسوم الجمركية الفعلي لكوريا على السلع المستوردة من الولايات المتحدة حوالي 0.79 ٪، وفقًا لما أوضحته وزارة الصناعة فورًا بعد تصريحات ترامب. وأضافت الوزارة أن المعدل ينخفض أكثر عند النظر في استرداد الرسوم وتستحق بعض السلع المستوردة استرداد رسوم إضافية.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التعريفات الجمركية على الواردات الأميركية بشكل أكبر هذا العام بموجب خطة خفض مجدولة، وفقا للوزارة. لماذا لجأ ترامب إلى الرسوم الجمركية؟ قال هان آه ريوم الباحث البارز في رابطة التجارة الدولية الكورية :إن "ترامب أعرب منذ فترة طويلة عن استيائه من العجز التجاري مع كوريا الجنوبية"، مشيرا إلى أن ادعائه بشأن وجود فرق في التعريفات الجمركية بمقدار أربعة أضعاف يبدو أنه يشير إلى معدلات الدولة الأكثر رعاية، وليس معدلات اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف "في نهاية المطاف، يبدو أن هذا بمثابة محاولة للضغط على كوريا الجنوبية كما يبدو أن ترامب يحاول الحفاظ على نفوذه على كوريا الجنوبية من خلال التركيز على هذه القضية لذا من المهم تحديد مطالبه الحقيقية، وهي معالجة العجز التجاري وتقاسم تكاليف الدفاع".