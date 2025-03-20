شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4300 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الخميس، 4914.25 جنيه للبيع، و4891.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الخميس، 4504.75 جنيه للبيع، و4483.75 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الخميس، 4300 جنيه للبيع، و4280 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الخميس، 3685.75 جنيه للبيع، و3668.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الخميس، 2866.75 جنيه للبيع، و2853.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الخميس، 2457.25 جنيه للبيع، و2445.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر، 34400 جنيه للبيع، و34240 جنيها للشراء.