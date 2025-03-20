شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 20 مارس 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ22.625 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في الكويت استقرارًا نسبيًا خلال الأيام الماضية، حيث سجل الذهب عيار 24 اليوم 20 مارس 2025 سعر 30.175 دينار كويتي، ويلاحظ أن أسعار الذهب في الكويت تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين المحليين.

ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

وسجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين.



ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب فى الكويت اليوم:

- عيار 24 سجل 30.175 دينار

- عيار 22 سجل 27.650 دينار

- عيار 21 سجل 26.400 دينار

- عيار 18 سجل 22.625 دينار

- عيار 14 سجل 17.600 دينار

- عيار 12 سجل 15.075 دينار

- الاونصة 938.275 دينار

- الجنيه الذهب 211.175 دينار

- الأونصة بالدولار 3045.44 دولار

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.