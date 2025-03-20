شكرا لقرائتكم خبر عن ندب الدكتور شريف جمال عبد الجواد لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً، بندب الدكتور شريف جمال عبد الجواد لشغل منصب أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، حيث كان يشغل منصب مدير عام بقطاع الحسابات والمديريات المالية بديوان عام وزارة المالية.

وحصل الدكتور شريف جمال عبد الجواد على الدكتوراه في التمويل والاستثمار من جامعة قناة السويس، وحاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

وتدرج بعدد من الوظائف المالية حيث شغل منصب مراقب مالي بوزارات كل من السياحة والآثار، والمالية، والعمل، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أنه عمل كمدیر مالي لمجموعة BRG لتجارة التجزئة.

ويتمتع بخبرة كبيرة في إنشاء الأنظمة المالية للشركات والهيئات الاقتصادية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والعمل على أنواع مختلفة من الأنظمة المالية، بجانب خبراته في التحليل المالي للقوائم المالية واعداد التقارير المالية المختلفة، وفي التعامل مع مكاتب المحاسبة الدولية الكبرى وإعداد القوائم المالية الختامية مع تطبيق معايير المحاسبة المصرية.