شكرا لقرائتكم خبر عن طرح محال ومطعمين و2 كافيتريا وملعب بمقابل الانتفاع بمدينتى دمياط الجديدة والعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، طرح 8 محال تجارية ومطعمين، و 2 كافيتريا، بالموقفين الشرقي والغربي بمساحات تتراوح بين ( ۱۳م2 : ۲۸م2) بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 11/5/2025.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم طرح الملعب الخماسي الكائن بالحي الأول محلية 5 بمساحة ١٥٠٠م٢، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 7 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 9/4/2025.