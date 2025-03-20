شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة السويس الجديدة تسترد أراض بقيمة تُقدّر بـ130 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لاسترداد أراضٍ تم التعدي عليها، وذلك بدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير ومشاركة فعّالة من رجال مديرية أمن السويس، موضحةً أن الحملة أسفرت عن استرداد مساحة بلغت 123,938 م² بقيمة إجمالية تُقدّر بـ 130مليون جنيه.

تأتي الحملة في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، والحفاظ على أراضي الدولة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، أنه يتم تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، حيث تُعد هذه الأراضي فرصة واعدة لإقامة مشروعات استثمارية تخدم أهداف التنمية وتوفر فرص عمل جديدة.

وأضافت رئيس الجهاز، أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مدينة السويس الجديدة كوجهة استثمارية متميزة، مشددة على أن الجهاز حريص على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الملتزمين بالقوانين والإجراءات المنظمة.



شارك في الحملة العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا لشرطة التعمير، والمقدم محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز العاشر من رمضان والمشرف على قسم شرطة التعمير بمدينة السويس الجديدة،والعقيد أحمد عطية، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز الصالحية الجديدة.

كما شاركت لجنة استرداد الأراضي بالجهاز، برئاسة المهندس عبدالحميد محمد محمود، نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمود بشير، معاون رئيس الجهاز والمهندس باسم سمير، مدير المشروعات والإسكان، وهشام شوكت، مدير أمن الجهاز.

