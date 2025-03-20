شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة فى سعر الذهب اليوم بمصر وعيار 21 فى هذه القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الذهب في مصر اليوم الخميس لمستويات عالية متجاوزا جميع نقاط الصعود ليتداول فوق 4300 جنيه لعيار 21 خلال تداولات الفترة الصباحية.

أسعار الذهب في مصر:

-عيار 24 يسجل 4920 جنيهاً.

-عيار 21 يسجل 4305 جنيهات.

-عيار 18 يسجل 3690 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2870 جنيهاً.

الجنيه الذهب 34440 جنيهاً.



ارتفع الذهب الفوري عند 3,047.1 دولار للأوقية بزيادة 0.31%، بعد أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,057.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,054.10 دولار.

سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز جاذبية المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.