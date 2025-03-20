شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الطرق وتطوير الكورنيش بمحافظة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، وعدد من مشروعات الطرق بالمحافظة، والتى ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وبمشاركة اللواء طارق موافي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية مشروعات تطوير كورنيش الإسكندرية ومحاور الطرق، والتي تساعد فى تخفيف الضغط على محاور الطرق القديمة، وتحقق السيولة المرورية، وتربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرق وغرب الإسكندرية، وتسهم فى الإسراع بمعدلات التنمية العمرانية، حيث إن محاور الطرق تمثل شرايين التنمية، وتصل بين العمران القائم ومناطق التنمية الجديدة.

وتابع وزير الإسكان خلال الاجتماع، سير العمل والموقف التنفيذي لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية من المنتزه حتى فندق المحروسة بطول حوالي 5 كم شاملاً الأعمال الصناعية، ليصبح بعرض 32 مترا بواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه بدل 3 حارات، بجانب إنشاء نحو 17 بوابة دخول للشواطيء.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بعدم تعطيل الحركة المرورية أثناء تنفيذ الأعمال بالكورنيش، ومواصلة التنسيق لنقل أعمال المرافق المتعارضة مع التوسعات، لافتاً إلى ضرورة ضغط البرامج الزمنية لسرعة الانتهاء من أكبر قدر من الأعمال قبل دخول فصل الصيف، والتأكد من الجاهزية لاستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة.

كما تابع وزير الإسكان، موقف مشروع كوبري السادات "محور 45" والذي يشمل إنشاء كوبرى على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلى الدولى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل، في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية، ونظراً لكون شارع السادات أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية، ويربطها بالطريق الدولى الساحلى والطريق الزراعى عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق الإسكندرية وطريق الكورنيش، ويبلغ طول الكوبري حوالي 2.6 كم، وبه 3 حارات مرورية بكل اتجاه (مستوى)، ويربط المستوى الأول بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة بهدف استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين، وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب الإسكندرية وشرق وغرب، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش.

كما استعرض وزير الإسكان، موقف تنفيذ محور اللواء عمر سليمان " القوس الغربي لدائري محافظة الإسكندرية" بطول حوالي 20 كم، وعرض 6 حارات مرورية بكل اتجاه، وجزيرة وسطى، ويبدأ من علامة الكم 40 طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، مروراً بمطار برج العرب الدولي، ثم منطقة برج العرب الصناعية، فالطريق الدولي الساحلي، والذي يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولى، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية (صناعية - لوجيستية - زراعية)، بمدينة برج العرب ومحيطها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، لاستيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالى دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية، حيث تم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات موزعة على شركات وطنية للعمل بالتوازى لإنجاز المشروع.

كما تابع وزير الإسكان، موقف طرح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب، ومشروع تطوير ورفع كفاءة سور الشاطئ من فندق المحروسة إلى منطقة المنتزة بطول حوالي ٧كم، والذي يهدف إلى استدامة الإنشاءات وتوفير رؤية جيدة للشاطيء، ومقاعد للجلوس.

وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية الالتزام التام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات، والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وتكثيف العمل ليل نهار لحين الانتهاء من التنفيذ.