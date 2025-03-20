شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 31420 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 39256 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13826 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 8900 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 12309 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 3376 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المتحدة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ومصر للأسواق الحرة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (استرداد) عدد 155 ألف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 1.895 مليون وثيقة بدلا من 2.050 مليون وثيقة.

أعلنت شركات جدوى للتنمية الصناعية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، والدولية للتأجير التمويلي-انكوليس، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى 90 ألف سهم، والثانية 2.15 مليون سهم، والثالثة 778 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 666.7 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2024/2025 مقابل 483.3 مليون جنيه خلا الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 131.2 مليون جنيه مقارنة مع 74.6 مليون جنيه.

وحققت الشركة العربية لحليج الأقطان، مبيعات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 585 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 46%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 28.1 مليون جنيه مقارنة مع 60 مليون جنيه بنسبة انخفاض 53%.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 2.4 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 4.8%، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 2.9 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.3 مليون جنيه بنسبة انخفاض 26.07%.