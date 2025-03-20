شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «تالكو» 3% إلى 82.65 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في عام 2024 بنسبة 3% إلى 82.65 مليون ريال، مقابل 80.13 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: الزيادة في قيمة المبيعات والانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى على الرغم من الزيادة في المصروفات البيعية والتسويقية والزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية والزيادة في خسائر الانخفاض في الذمم المدينة والزيادة في مصروفات التمويل والزيادة في مصروفات الزكاة.