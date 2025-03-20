الاقتصاد

ارتفاع أرباح «تالكو» 3% إلى 82.65 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «تالكو» 3% إلى 82.65 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية في عام 2024 بنسبة 3% إلى 82.65 مليون ريال، مقابل 80.13 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى: الزيادة في قيمة المبيعات والانخفاض في نسبة تكلفة المبيعات وزيادة الإيرادات الأخرى على الرغم من الزيادة في المصروفات البيعية والتسويقية والزيادة في المصروفات الإدارية والعمومية والزيادة في خسائر الانخفاض في الذمم المدينة والزيادة في مصروفات التمويل والزيادة في مصروفات الزكاة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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