الاقتصاد

خسائر «طباعة وتغليف» ترتفع إلى 219.4 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

خسائر «طباعة وتغليف» ترتفع إلى 219.4 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف) في عام 2024 بنسبة 65.8% إلى 219.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ132.3 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض في المبيعات، بالإضافة إلى تكوين مخصص للخسائر الائتمانية في الذمم التجارية وتسجيل انخفاض في قيمة الأصول الثابتة والمخزون والشهرة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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