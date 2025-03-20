شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر «طباعة وتغليف» ترتفع إلى 219.4 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض في المبيعات، بالإضافة إلى تكوين مخصص للخسائر الائتمانية في الذمم التجارية وتسجيل انخفاض في قيمة الأصول الثابتة والمخزون والشهرة.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف) في عام 2024 بنسبة 65.8% إلى 219.4 مليون ريال، مقابل خسائر بـ132.3 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع الخسائر إلى انخفاض في المبيعات، بالإضافة إلى تكوين مخصص للخسائر الائتمانية في الذمم التجارية وتسجيل انخفاض في قيمة الأصول الثابتة والمخزون والشهرة.