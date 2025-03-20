شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المجموعة السعودية» إلى 201 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في عام 2024 بنسبة 79.5% إلى 201 مليون ريال، مقابل 112 مليون ريال في 2023.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي إلى:

- ارتفاع طفيف في حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) خلال العام الحالي ، نتيجة لتحسن الكميات المباعة، على الرغم من وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع الأول في العام الحالي للمشاريع، "السعودية شيفرون فيليبس" و"الجبيل شيفرون فيليبس"، بالإضافة إلى توقف غير مجدول خلال الربع الرابع في العام الحالي لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، فضلا عن الارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة.

مع العلم بأن هناك ارتفاع في حصة المجموعة في صافي خسائر استثماراتها بالشركات الزميلة (Unibio) بالعام الحالي.

- انخفاض في مصروف الزكاة خلال العام الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية، بلغت قيمتها 99 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة، وذلك بعد انتهاء القضايا الزكوية خلال العام الحالي وإشعار الشركة من قبل الهيئة بالمبالغ المستحقة عليها.

مع العلم بوجود انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.

وأوصى مجلس الإدارة، أمس، للجمعية العامة غير العادية لشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى (11,000,000) سهم.

وأضافت أن الهدف من شراء 10,000,000 سهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة، ومليون سهم ستخصص لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

ونوهت بتمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للشركة.

وأفادت أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وتستوفى شروط الملاءة المالية الواردة في الفقرة (3) من المادة (17) من ذات اللائحة بموجب تقرير الملاءة المالية الذي سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستعتمد هذه العملية حسب النظام.

ولن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في جمعيات المساهمين.