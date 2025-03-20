شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بن داود» تنتخب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة بن داود القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2025م ومدتها 4 سنوات، وتنتهي بتاريخ 07 مايو 2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: د. عبدالرازق بن داود، عبدالخالق بن داود، خالد بن داود، أحمد بن داود، طارق بن داود، د. عبدالرحمن البراك، فارس الحميد، د. خالد الطويل، وسيم الخطيب.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 08 مايو 2025م ومدتها 4 سنوات، وتنتهي بتاريخ 07 مايو 2029م.
والأعضاء المنتخبون هم: د. عبدالرازق بن داود، عبدالخالق بن داود، خالد بن داود، أحمد بن داود، طارق بن داود، د. عبدالرحمن البراك، فارس الحميد، د. خالد الطويل، وسيم الخطيب.