شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 20-3-2025 بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استهل سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الخميس 20-3-2025، على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزي 65.54 جنيه للشراء، و65.74 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.56 جنيه للشراء، 65.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.56 جنيه للشراء.

65.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.56 جنيه للشراء.

65.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.69 جنيه للشراء.

65.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.56 جنيه للشراء.

65.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.70 جنيه للشراء

65.98 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.67 جنيه للشراء

66 جنيه للبيع