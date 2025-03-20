شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر لسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20-3-2025 فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الخميس، بالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.60 جنيه 50.70 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.60 جنيه للشراء و 50.70 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بداية التعاملات بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

50.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.



