شكرا لقرائتكم خبر عن تطور سعر الدولار والعملات فى مصر اليوم الخميس بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 20 مارس 2025 بالبنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر، حيث يشهد سعر الدولار الأمريكي تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه المصرى.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.60 جنيه للشراء و50.70 للبيع، وكذلك أسعار العملات اليوم في مصر.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع.

وفي السياق التالي نرصد أسعار العملات في مصر وفق أخر تحديث

سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.92 جنيه للشراء.

55.33 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.30 جنيه للشراء.

65.69 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎162.90 جنيه للشراء.

‏‎164.07 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.39 جنيه للشراء.

‏‎13.47 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.71 جنيه للشراء.

13.75 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.79 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.