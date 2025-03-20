الاقتصاد

أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه

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أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، تطورات  سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في مصر، والتي شهدت تغيرات ملحوظة في سوق الصرف بالسوق المصري.

 

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.

 

وفي السياق التالي نرصد أسعار العملات في مصر وفق أخر تحديث 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

54.92 جنيه للشراء.

55.33 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.30 جنيه للشراء.
65.69 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎162.90  جنيه للشراء.
‏‎164.07 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.39 جنيه للشراء.
‏‎13.47  جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.71 جنيه للشراء.
13.75 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.79 جنيه للشراء.
13.86 جنيه للبيع.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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