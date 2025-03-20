شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، تطورات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في مصر، والتي شهدت تغيرات ملحوظة في سوق الصرف بالسوق المصري. وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.60 جنيه للشراء.

50.70 جنيه للبيع. وفي السياق التالي نرصد أسعار العملات في مصر وفق أخر تحديث سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم 54.92 جنيه للشراء. 55.33 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 65.30 جنيه للشراء.

65.69 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم ‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم ‏‎162.90 جنيه للشراء.

‏‎164.07 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودى اليوم ‏‎سعر الريال السعودى اليوم ‏‎13.39 جنيه للشراء.

‏‎13.47 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.71 جنيه للشراء.

13.75 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم ‏‎سعر الريال القطري اليوم ‏‎12.79 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

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