شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 20 مارس 2025 مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، تطورات سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري والعملات العربية والأجنبية في مصر، والتي شهدت تغيرات ملحوظة في سوق الصرف بالسوق المصري.
وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
50.60 جنيه للشراء.
50.70 جنيه للبيع.
وفي السياق التالي نرصد أسعار العملات في مصر وفق أخر تحديثسعر اليورو الأوروبى اليوم
54.92 جنيه للشراء.
55.33 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
65.30 جنيه للشراء.
65.69 جنيه للبيع.
162.90 جنيه للشراء.
164.07 جنيه للبيع
13.39 جنيه للشراء.
13.47 جنيه للبيع.
13.71 جنيه للشراء.
13.75 جنيه للبيع.
12.79 جنيه للشراء.
13.86 جنيه للبيع.
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