شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات بورصة الذهب، أن سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 20 مارس 2025، تغير بصورة ملحوظة مع تطورات البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4886 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3664 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب يسجل مستويات 34200 جنيه.

هذه الأسعار تتغير بشكل لحظي وعلى مدار الساعة، كما أن هناك فوارق سعرية تصل بين 15 و 30 جنيهًا مما يجعل السعر النهائي للمستهلك متغير عن الأسعار المرصودة خلال هذا التقرير.

يشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وارتفاع مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، وقد أدت هذه الرسوم إلى تصعيد التوترات التجارية والمخاوف من حرب تجارية جديدة بين الدول.

الجدير بالذكر أن انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس ساعد على تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة فوق المستوى 3000 دولار للأونصة، مما يشير إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كما ساهم التقدم الطفيف في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في زيادة الطلب على الملاذ الآمن.