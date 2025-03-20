شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 27 ألف طن من البصل الأخضر بقيمة 35 مليون دولار فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الشركات المصرية في تصدير 27 ألف طن من البصل الأخضر إلى أسواق متعددة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025 بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار ، يمثل هذا الرقم جزءً من الجهود المستمرة لتوسيع صادرات مصر الزراعية وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.

ويعد البصل الأخضر من المنتجات الزراعية المهمة التي يتم تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والعربية ، حيث تحظى هذه المنتجات بجودة عالية تلبي احتياجات السوق العالمية.

ويأتي هذا النجاح نتيجة للتركيز على تحسين جودة المحاصيل وتنويع أسواق التصدير، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق نمو مستدام في قطاع الحاصلات الزراعية.

كما يعد البصل الأخضر من أهم المحاصيل الزراعية في مصر، ويتميز بجودة عالية، وهو محصول استراتيجي للعديد من الشركات التي تعتمد عليه في تحقيق عوائد كبيرة. ويؤكد نجاح تصدير هذه الكمية الكبيرة على قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية وتوسيع قاعدة صادراتها.

من جانبه، يعمل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بشكل مستمر على دعم المصدرين المصريين وتوفير التسهيلات اللازمة لتعزيز صادراتهم. ويعكس هذا النمو في تصدير البصل الأخضر نجاح الاستراتيجيات التي تركز على زيادة حجم الصادرات الزراعية وتحقيق المزيد من التوسع في الأسواق العالمية.